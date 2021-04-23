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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.04.21 19:30

Многодетным и молодым семьям помогают улучшить жилищные условия

Молодым и многодетным семьям вручили сертификаты для получения выплат на приобретение жилья. Программа, которая помогает решить квартирный вопрос, действует на протяжении 15 лет и уже стала хорошей традицией.

Закрыть ипотеку, купить квартиру попросторнее и съехать от папы с мамой -  об этом мечтают многие молодые семьи. В Мурманске многодетные и молодые семьи имеют такую возможность. Северяне в торжественной обстановке получили сертификаты, частично компенсирующие стоимость жилья. Для многих такое событие стало долгожданным.

Программа работает в Мурманске с 2006 года. За это время сертификаты получили более полутора тысяч семей. Размер выплаты составляет 35% от средней стоимости жилья. Остальную сумму молодые родители добавляют сами. Только в этом году обладателями социальной помощи станут 109 семей.

Для участников программы, улучшивших жилищные условия с помощью соцвыплаты, и у которых родились дети, предусмотрена добавочная выплата в размере 5 процентов от средней стоимости жилья.

Всего во время торжественной встречи 44 семьи из города Мурманска смогли получить желанные сертификаты.

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