Многодетным и молодым семьям помогают улучшить жилищные условия

Молодым и многодетным семьям вручили сертификаты для получения выплат на приобретение жилья. Программа, которая помогает решить квартирный вопрос, действует на протяжении 15 лет и уже стала хорошей традицией.

Закрыть ипотеку, купить квартиру попросторнее и съехать от папы с мамой - об этом мечтают многие молодые семьи. В Мурманске многодетные и молодые семьи имеют такую возможность. Северяне в торжественной обстановке получили сертификаты, частично компенсирующие стоимость жилья. Для многих такое событие стало долгожданным.

Программа работает в Мурманске с 2006 года. За это время сертификаты получили более полутора тысяч семей. Размер выплаты составляет 35% от средней стоимости жилья. Остальную сумму молодые родители добавляют сами. Только в этом году обладателями социальной помощи станут 109 семей.

Для участников программы, улучшивших жилищные условия с помощью соцвыплаты, и у которых родились дети, предусмотрена добавочная выплата в размере 5 процентов от средней стоимости жилья.

Всего во время торжественной встречи 44 семьи из города Мурманска смогли получить желанные сертификаты.