Многофункциональную спортивную площадку в Росляково будут развивать дальше

Соблюдение графика уборки и вывоза снега в районе многофункционального спортивного объекта под открытым небом в мкр. Росляково, который появится здесь после присоединения посёлка к областному центру, проверили в рамках традиционного объезда депутаты мурманского городского Совета депутатов.

Новый многофункциональный стадион в Росляково очень быстро стал местом притяжения живущих в этом районе мурманчан. Тут всё устроено так, что северяне всех возрастов круглый год здесь проводят время с удовольствием и пользой своё свободное время. Чистоте объекта уделяется особое внимание. Регулярно посещают его в рамках традиционных объездов и депутаты городского Совета депутатов.

Тамара Прямикова, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска: «Летом мы здесь были, смотрели как всё делалось. Поэтому очень отрадно, что такой спортивный комплекс появился в этом микрорайоне. Правда, сегодня утром рабочего дня мы только одного лыжника увидели, он тренировался, несмотря на мороз. Как говорят депутаты от этого округа, этот спортивный объект используется активно».

В зимний период главное внимание уделяется уборке и вывозу снега. Место открытое, в метели и снегопады здесь довольно большие заносы, но ответственной организации удаётся вовремя с ними справляться. Несмотря на развитую инфраструктуру, стадион постоянно дополняют новыми элементами.

Какой будет территория комплекса завтра, зависит во многом от самих жителей Росляково, предложения людей учитывают и берут на заметку депутаты.

Ирина Матвеева, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Здесь можно установить малые архитектурные формы, тренажёры».

В ближайших планах – открытие детской площадки, оно состоится в начале лета.