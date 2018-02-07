Многофункциональные центры упрощают жизнь северянам

В конце прошлого года Владимир Путин, Президент РФ, объявил масштабную реформу демографической политики. Были введены выплаты за рождение первого ребёнка. Новые меры помогут тем, у кого не хватает денег, чтобы решиться на увеличение семьи. В областном перинатальном центре состоялась встреча будущих мам с представителями Многофункционального центра и Пенсионного фонда России.

Размер выплаты по Мурманской области составляет 15048 рублей. Подать заявление о назначении ежемесячного пособия можно в любое время со дня рождения ребёнка, однако, при достижении им полутора лет, социальная помощь прекращается.

Эти средства берутся из материнского капитала в размере прожиточного минимума ребёнка в регионе проживания семьи. Для получения выплат необходимо написать заявление. Всё это можно оформить в мурманском Многофункциональном центре, что в разы упрощает задачу.

- Заявитель может обратиться с несколькими различными услугами различных органов власти к одному универсальному специалисту в одно окно, - поясняет Алексей Карлашов, заместитель руководителя ГОБУ МФЦ Мурманской области. – Надо сего оставить заявление и необходимые документы, а потом через некоторое время получить конечный результат. Заявителю не нужно ходить в органы власти. Он к нам пришёл, принёс заявление, документы и спустя некоторое время пришёл к нам и получил нужные справки.