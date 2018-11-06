Многогранный «Край морошковый»

Экскурсию в «Край морошковый» посчастливилось совершить участникам и гостям фестиваля национальных культур в ЗАТО Александровск. Песни, танцы и даже блюда национальной кухни были представлены в Центре культуры «Север». Фестиваль приурочили ко Дню народного единства.

В военных городках области, а большое ЗАТО, не исключение, День народного единства – праздник, который в нынешней его интерпретации более чем уместный. Ведь служат своей стране и для этого приезжают на север люди из разных уголков России. Для тех, кто ностальгирует по Родине или же просто хочет посмотреть на многообразие культур страны, в Полярном был организован фестиваль «Морошковый край». «Вкусное» название не обман, гостей здесь встречали блюдами национальной кухни от исконно русской, до, по-прежнему немного экзотической, кавказской.

Гастрономические изыски - это только малая часть народного богатства. Едва ли не каждая область, карай или республика, как в составе России, так и отколовшаяся во время распада СССР, имеют свои национальные богатства и ремесла. Даже сейчас к вещам, сделанным руками мастеров, относятся трепетно. Вышивка, которая занимает у мастериц многие часы, искусная роспись и резьба по дереву, созданные с филигранной точностью, простое, на первый взгляд, валяние из шерсти. Все это своеобразные символы идентичности жителей районов, городов и соседних стран.

После выставки и дегустации национальных блюд гостей фестиваля пригласили в зрительный зал. Концертные номера от творческих коллективов подвели черту под чередой праздничных мероприятий Дня народного единства. Встреча прошла на одном дыхании. Всем участникам большого праздника вручены дипломы и памятные подарки.