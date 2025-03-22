Многогранный мир: в Помпеях обнаружили фреску мистерии Диониса, а в Египте строят лодки в виде спорткаров и других автомобилей

В Швейцарских Альпах туристов приглашают на захватывающие экскурсии. Путешественники осматривают пещеры, которые образовались в леднике Мортерач. Пока погода минусовая, то это неопасно.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Анастасия Кочурова.

Медицинский трансплантат, сделанный из донорской плаценты, помогает спасти зрение мужчине из Великобритании. Он ослеп на один глаз после того, как злоумышленник плеснул ему в лицо кислотой.

В музее Запретного города Пекина проходит масштабная реставрация. Многовековые артефакты планируют восстановить и выставить в новом крыле музея. Давайте посмотрим.

В Помпеях обнаружили фреску, которая показала, какие религиозные ритуалы проводили в древнем городе. В частности, так называемые мистерии Диониса. Давайте посмотрим.

Уникальную коллекцию Королевского географического общества можно увидеть в Лондоне. Архивные материалы собрали совместно с одной британской туристической организацией. Давайте посмотрим.

В Швейцарских Альпах туристов приглашают на захватывающие экскурсии. Путешественники осматривают пещеры, которые образовались в леднике Мортерач. Пока погода минусовая, то это неопасно.

Земли и леса во всём мире деградируют, а в Тасмании проводят инновационный эксперимент. Важные экосистемы восстанавливают на частных территориях, используя деньги спонсоров.

На водно-болотных угодьях Сочимилько в Мехико зимуют американские пеликаны. В последние годы их стало прилетать больше. Птиц привлекает хорошая экология этих мест.

Безопасный метод переработки перовскитных солнечных элементов нашли шведские учёные. Эти фотоэлектрические панели вскоре могут заменить обычные кремниевые солнечные батареи, поскольку дешевле и проще в производстве.

Египтянин строит лодки в виде спорткаров и других автомобилей. Покупают такой необычный транспорт клиенты из разных стран мира.

Кубинцы стали массово увлекаться бильярдом. Он долгое время был под запретом, но теперь снова можно играть.

Марс называют Красной планетой из-за особого цвета, который присущ ржаво-красному грунту на его поверхности. Учёные говорят, что раньше на планете могли быть океаны. Теперь же они пытаются понять, как Марс превратился в пустыню из оксида железа.