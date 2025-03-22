Многогранный мир: в Помпеях обнаружили фреску мистерии Диониса, а в Египте строят лодки в виде спорткаров и других автомобилейАндрей Чибис провёл заседание антитеррористической комиссии в Мурманской области в преддверии МАФ-2025
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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.03.25 13:35

Многогранный мир: в Помпеях обнаружили фреску мистерии Диониса, а в Египте строят лодки в виде спорткаров и других автомобилей

В Швейцарских Альпах туристов приглашают на захватывающие экскурсии. Путешественники осматривают пещеры, которые образовались в леднике Мортерач. Пока погода минусовая, то это неопасно.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Анастасия Кочурова.

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В Швейцарских Альпах туристов приглашают на захватывающие экскурсии. Путешественники осматривают пещеры, которые образовались в леднике Мортерач. Пока погода минусовая, то это неопасно.

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