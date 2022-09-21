Многонациональная Россия - глазами и в рисунках юных северян

«Россия - многонациональная страна» - телеканал «Арктик-ТВ» совместно с сообществом «Регион-51» подвели итоги конкурса и наградили победителей. В рамках торжественной церемонии юные участники познакомились с представителями диаспор Мурманской области, говорили о культуре, традициях и обычаях, получили ценные призы от телеканала «Арктик-ТВ».

В конкурсе рисунков «Россия - многонациональная страна» приняли участие ребята от 7 до 17 лет со всей Мурманской области. Награждали победителей творческого испытания представители чувашской, татарской и еврейской диаспор региона.

Раил Биккиняев, руководитель татарского культурного общества «Якташ»: «Конкурс замечательный, очень интересный. Было тяжело выбрать из такого большого количества рисунков лучший. Очень приятно, что дети, ребята участвуют в таких конкурсах, где показывают единство нашей страны, единство наших национальностей. Действительно было очень приятно. Очень».

Победители были выбраны в трёх возрастных категориях. В возрасте от 7 до 10 лет одержала победу Анастасия Фоминых, 7лет, из города Снежногорск. В категории 11-14 лет выиграла Александра Трофименко, 12 лет, г. Мурманск, в возрасте от 15-17 лет победила Кира Лепеть, 15 лет, г. Снежногорск. Четвертый победитель был выбран представителями диаспор – это Иван Выговский, 15 лет, г. Полярный.

Каждый из участников изобразил в своём рисунке представителей разных народов, земной шар, единство всех национальностей в нашей большой стране.

Во время подведения итогов состоялась конференция с представителями диаспор, где юные журналисты «Академии телевидения» задавали вопросы, связанные с национальными костюмами, культурой и традициями.

Победители получили дипломы и ценные призы от телеканала «Арктик-ТВ». А юные журналисты «Академии телевидения» поговорили с победителями и задали свои вопросы:

- Ходила ли ты в художественную школу?

Кира Лепеть, победитель в конкурсе рисунков «Россия - многонациональная страна» в возрастной категории 15-17 лет:

- Да, я ходила в художественную школу с 4 лет.

- А что нарисовано на твоём рисунке?

- На моём рисунке нарисована дружба трёх девочек разной национальности. И их абсолютно это не смущает.

Александра Трофименко, победитель в конкурсе рисунков «Россия - многонациональная страна» в возрастной категории 11-14 лет: «Я придумала этот рисунок, мне показалось, что мне стоит изобразить именно так: на моём рисунке изображены якутка, русская и кабардинка».

Илана Шаулова, исполнительный директор Мурманской областной общественной организации Еврейского благотворительного центра «Забота-«Сияние ХЭСЭДА»: «Ребятам нужно походить по диаспорам. Нужно побывать в Доме дружбы, чтобы посмотреть, сколько национальностей проживает в Мурманской области. У них очень хороший музей, а как я уже сказала ранее, я приглашаю их к себе в центр, чтобы они поближе познакомились с культурой, традициями еврейской национальности».

Телеканал «Арктик-ТВ» благодарит представителей диаспор за возможность поделиться с детьми историей своего народа, а также ребят, которые приняли участие в конкурсе.