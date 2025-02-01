Многообразие нашего мира: марокканский кафтан, претендующий на статус объекта культурного наследия ЮНЕСКО, «Розовая леди» - 120-летний отель в Кейптауне и женский монастырь с боевыми монахинями в Катманду

На международной выставке потребительских технологий в Лас-Вегасе представили, возможно, первый в мире пылесос с «умной» роботизированной рукой. «Roborock Saros Z70» может распознавать мелкие предметы и перемещать их в нужное место.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Анастасия Кочурова.

Марокканский кафтан претендует на статус объекта культурного наследия ЮНЕСКО. Соответствующую заявку рассмотрят уже в этом году. Он отличается от арабских кафтанов из других стран тем, что его шьют из разнообразных дорогих тканей, а украшают вышивкой и стразами.

В иракском городе Басра туристов привлекают дома времён Османской империи. Окна и балконы таких зданий украшены узорчатыми деревянными решётками.

Предприниматель из Уганды создаёт из секонд-хенда модную одежду. Сырьём ему служат джинсы и куртки из денима.

В столице Марокко зелёные зоны дают людям возможность ненадолго скрыться от городской суеты. Это улучшает психическое и физическое здоровье и повышает работоспособность.

«Розовая леди» – так прозвали старинный 120-летний отель в Кейптауне. Считается, что это лучшее место для роскошного празднования Нового года в ЮАР. Давайте посмотрим.

В тихом городке Франшхук в ЮАР можно найти несколько ресторанов, которые считаются лучшими в стране и даже на континенте. Это знаменитый винодельческий регион славится своей едой и напитками.

На международной выставке потребительских технологий в Лас-Вегасе представили, возможно, первый в мире пылесос с «умной» роботизированной рукой. «Roborock Saros Z70» может распознавать мелкие предметы и перемещать их в нужное место.

В аэропорту в Северной Македонии взяли на работу дзен-собаку. Она помогает пассажирам пережить стресс и успокоиться перед полётом. Люди довольны и жалеют только о том, что собаку-терапевта нельзя взять в самолёт.

Центр лечения животных в Австралии размером с Бельгию, помогает решить проблему с ветеринарами в стране. Там применяют новый подход. Давайте посмотрим.

На юге Англии обнаружили следы динозавров, живших здесь в средний юрский период. Их оставили хищные и травоядные доисторические ящеры. Это самое большое по площади место со следами динозавров в Великобритании.

В Катманду снова открылся для публики женский монастырь с боевыми монахинями. В святыне женщин обучают искусству кунг-фу. Зрители посмотрели впечатляющее шоу с демонстрацией спортивных навыков монахинь.