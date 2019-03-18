Многотонный прицеп от грузовика парализовал движение на трассе между Полярными Зорями и Мончегорском

По словам очевидцев ДТП, водитель большегруза неверно оценил дорожную обстановку и не справился с управлением. Тягач вынесло за пределы проезжей части, а прицеп развернуло поперёк дороги, полностью блокировав движение.

ДТП произошло в воскресение поздним вечером, но благодаря слаженным действиям сотрудников Госавтоинспекции, МЧС и неравнодушных водителей, справиться с последствиями аварии удалось в кратчайшие сроки.

В ДТП никто не пострадал.