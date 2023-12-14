Множество ярких эмоций юным северянам подарил спектакль на льду «Морозко»

Первыми представление вместе с приглашенными школьниками посмотрели корреспондент телекомпании «Арктик-ТВ» Анастасия Кочурова и ученица проекта «Академия телевидения» Софья Сохрякова.

Софья Сохрякова, корреспондент, ученица «Академии телевидения»: «Мы ехали в Ледовый дворец, но попали в настоящую сказку. На входе нас сразу встретили и снеговики, и Дед Мороз со Снегурочкой, они провели нас в волшебный лес, где показали настоящую сказку «Морозко».

Первыми на праздник, о котором мечтают многие школьники, попали одарённые, отличившиеся в учёбе, творчестве или спорте, дети участников спецоперации. Всего губернаторские ёлки увидят 11 тысяч ребят Заполярья.

Ольга Обухова, министр культуры Мурманской области: «Точно также мы не забываем об отдаленных муниципалитетах, поэтому артисты драматического театра, артисты театра кукол обязательно с губернаторскими новогодними спектаклями поедут и в Кандалакшу, и в Алакуртти, и в Печенгский округ, дадут там множество спектаклей».

Детей ждёт не только представление на льду. Также состоятся и спектакли в театре кукол и Мурманской областном драматическом театре. Но есть одна объединяющая площадки особенность - поздравлять с грядущими праздниками школьников всегда будут Дедушка Мороз со Снегурочкой.

Дед Мороз: «Мы должны принести детям сказку, радость, счастье в Новом году. Я попросил своего друга-волшебника Илью Авербуха, чтобы он привёз нашим северным ребятам настоящее ледовое шоу «Морозко». Это будет прекрасным подарком для наших ребят».

Деда Мороз и Снегурочка привели своих помощников, которые провожали юных зрителей в сказочный лес.

Гульнара Бабакулова, исполнитель роли снеговика: «Я снеговик, я дарю детям улыбки, они подходят, обнимаются – это очень мило. Я хожу, провожаю детей до их места, они ходят за мной, мы обнимаемся, я просто веселю их».

Ледовое шоу открывает серию губернаторских ёлок. Сказки на льду, к слову, поставлены Ильей Авербухом.

Максим Шабалин, исполнитель роли стрельца в сказке «Морозко»: «Мы уже не первый раз в Мурманске. Всегда приезжаем к вам с большим удовольствием. Очень нравится ваша публика, а это одно из наших самых любимых шоу, которое мы сделали достаточно давно, но сейчас мы заново его собрали с новыми эмоциями, с новыми участниками. Поэтому настроены очень оптимистично, надеемся растопить эту погоду морозную».

Мурманск – первый город в туре артистов. Дальше «Морозко» отправится в Самару, Тольятти, Иркутск, Новосибирск и даже в Минск. Но некоторые фигуристы останутся здесь, ведь в выступлении участвовали и ученики мурманской спортивной школы.

Анастасия Кочурова, корреспондент телеканала «Арктик-ТВ»: «Настеньку и Иванушку знают все - от мала до велика. До сих пор их историю передают из уст в уста, но именно здесь, в Ледовом дворце Мурманска, она приобрела новые краски».

После необыкновенной сказки дети получили портфели с подарками. Внутри – игра, сделанная по мотивам истории Кольского края, пенал с карандашами и ластиками, не забыли положить и сладости. Но, самое главное, что получили дети, – яркие эмоции от представления.

Алехам Коложогов, ученик 8 класса, ЗАТО Александровск: «Мне очень все понравилось! Мне понравилось, когда акробаты, которые мастера спорта, делали разные трюки, понравились эффекты, спецэффекты».

Наталья Иванова, ученица 8 класса, ЗАТО Александровск: «Мне очень понравилась эта ёлка, было интересно, красочно и громко».