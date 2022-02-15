Мобильная ярмарка «Наша рыба» развернулась на главной площади Полярного

Приобрести по доступной цене можно было охлажденную, замороженную, вяленную, консервированную морскую продукцию.

Четыре фудтрака со свежей рыбой, замороженной продукцией, а также копченными и вяленными морепродуктами разместились на площади Двух капитанов в Полярном.

Руслан Сергеев, реализатор продукции ярмарки «Наша рыба», г. Мурманск: «Сёмга у нас, икра, печень, горбуша, форель и палтус. Больше всего берут треску и фарш трески».

На охлажденный товар и спрос, как показывает практика, больше всего. Посетители ярмарки «Наша рыба», пока ждут своей очереди, успевают обменяться домашними, проверенными рецептами.

Тем не менее, хватает и любителей копчёностей. А также печени трески и, мидий в собственном соку и иных гастрономических излишеств.

Оценить лично, соответствует ли уровень предложений заявленному спросу покупателей небольшого города, поспешил губернатор региона.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я тоже заехал сегодня на ярмарку. Признаюсь, посмотрел: люди довольны. Есть и охлаждёнка – треска по 209 рублей (цена не менялась как раз с 1919 года), и остальные более дорогие продукты. Для этого она и выезжает практически каждую субботу в муниципалитеты. Так будет всегда».

Найти рыбку на свой вкус приехали и соседи полярнинцев – на ярмарке замечены жители Снежногорска, Гаджиево и Оленьей Губы. А Дмитрий так и вовсе за покупками – креветками и палтусом – прибыл из Калининграда. Не специально, конечно, в рамках своего путешествия по Заполярному краю.

Расплатиться даже мобильных условиях ярмарки можно любым удобным способом: как традиционным – наличными деньгами, так и оплатить покупку через терминал банковской картой.