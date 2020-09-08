Мобильные прививочные пункты работают в Первомайском и Октябрьском районах Мурманска

В Октябрьском округе прививочный пункт расположен у гипермаркета «О`Кей». В Первомайском пройти вакцинацию можно возле гипермаркета «Лента» на ул. Шевченко и возле торгово-развлекательного центра «Северное Нагорное».

В этом году за счёт средств федерального бюджета в области планируется привить от гриппа 393 тысячи северян, из них более 307 тысяч взрослых и свыше 112 тысяч детей.