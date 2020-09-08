Мобильные пункты вакцинации сберегают время и сохраняют здоровье

В Заполярье стартовала прививочная компания. В областном центре теперь можно заметить мобильные пункты, в которых медики вакцинируют тех, кто хочет обезопасить себя от сезонного гриппа.

- Вы даже нежнее, чем комарик кусает, укол делаете, так оценил момент вакцинации один из участников быстрого процесса.

–Я рада, - реагирует на похвалу медработник мобильного пункта.

Без очередей и лишней бумажной волокиты теперь каждый желающий может сделать прививку от сезонного гриппа. Такие мобильные передвижные пункты дежурят в Мурманске возле оживленных мест. Например, один из них припарковался на стоянке рядом с торговым центром и это очень удобно - горожане после шоппинга могут прийти в передвижную лабораторию и бесплатно сделать прививку.

Валентина Артамонова, фельдшер поликлиники № 2 города Мурманска: «При себе необходимо иметь паспорт. Вакцинация проводится только в том случае, если человек здоров и нет обострения хронических заболеваний, нет проявления ОРВИ, инфекционных заболеваний. После замера температуры тела мы сделаем прививочку».

Съёмочная группа «Арктик-ТВ» тоже решила сделать прививку от гриппа. Процедура заняла около 5 минут. Медики перед вакцинацией обязательно измеряют температуру и только потом вводят дозу «Совигриппа». По словам медработников, сейчас самое благоприятное время для прививки, так как для выработки иммунитета после вакцинации необходимо 8-12 дней. Защитный эффект сохраняется до 12 месяцев. После неё либо вовсе не болеют, либо болеют легко - без осложнений.

Владимир Шкода, житель города Мурманска: «Почему я стал прививаться? Потому что раньше я замечал, что в декабре или в феврале ОРВИ или гриппом каждый год заболевал. Бывало по три дня прямо невмоготу. А как стал вакцинироваться – нет таких последствий. Может покашливание или першение в горле замечаю ус себя, но таких процессов как раньше, абсолютно нет!».

Отметим, что дежурить мобильные прививочные пункты будут до октября. А тем, кому такие условия вакцинации не подходят, переживать не стоит - северяне могут привиться традиционно в поликлиниках по месту жительства.