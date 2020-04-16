Мобильный госпиталь в Белокаменке готов принять пациентов c COVID-19

Мобильный госпиталь в Кольском районе специалисты МЧС установили рядом с самой большой стройкой региона компании «НОВАТЭК Мурманск», на которой трудятся около 11 тысяч рабочих. Среди них выявлены более 200 заразившихся коронавирусной инфекцией. Специалисты уже готовы принять для лечения пациентов с COVID-19.

На территории рядом с крупной стройкой на западной стороне залива разместили палатки, каждая из которых автономна. Они расположены не хаотично, а по принципу «грязной» и «чистой» зон. Чтобы попасть из «чистой» зоны в зону, где предполагается контакт с заражёнными, техника и люди проходят полную санитарную обработку. Первую группу пациентов доставят со дня на день, пока же специалисты МЧС отрабатывают финальные организационные моменты.

Руслан Назаров, начальник Главного управления МЧС России по Мурманской области, генерал-майор: «Много вопросов связанных с гигиеной и утилизацией отходов. Любые продукты жизнедеятельности, которые будут оставаться от пациентов, будут собирать, увозить и утилизировать сотрудники специальной компании».

Такой полевой госпиталь даст возможность оказывать помощь рабочим предприятия практически на месте, без транспортировки в другие лечебные учреждения.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Теперь у нас есть все необходимое, чтобы диагностировать и выявлять, что здесь происходит. В зависимости от ситуации распределять этих пациентов: либо оставлять их, если лёгкая форма, в общежитиях, либо доставлять в лечебные учреждения Мурманска».

Напомним, что в связи со сложной эпидемиологической ситуацией 11 апреля в сельском поселении Междуречье введён режим ЧС. Федеральный центр откликнулся на просьбу губернатора и направил в наш регион группировку МЧС России, в неё вошла бригада медиков из 15 человек.

Аэромобильный госпиталь готов принять 40 тяжелобольных – для них предусмотрены аппараты ИВЛ, УЗИ и реанимация. Пока среди заболевших рабочих в Белокаменки, «тяжелых» случаев нет, у большинства строителей болезнь протекает бессимптомно, но медики готовы к самому неблагоприятному развитию событий.

Игорь Якиревич, старший врач оперативной группы «Центроспас», г. Москва: «Мы имеем свой штат, но если появится необходимость, то мы привлечём дополнительно специалистов. У нас есть анестезиологи-реаниматологи, специалист по УЗИ, хирург, средний медперсонал».

По словам губернатора Мурманской области, рост инфицированных среди работников Белокаменки будет увеличиваться. Сейчас сотрудников стройплощадки массово тестируют на COVID-19. Поэтому аэромобильный комплекс поможет не только разгрузить региональную систему здравоохранения, но и купирует дальнейшее распространение коронавируса.