Новые случаи коронавируса зафиксированы в нескольких муниципальных образованиях регионаСводка регионального оперативного штаба по COVID-19: растёт число выздоровевших, но и госпитализированных тоже
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.04.20 19:30

Мобильный госпиталь в Белокаменке готов принять пациентов c COVID-19

Мобильный госпиталь в Кольском районе специалисты МЧС установили рядом с самой большой стройкой региона компании «НОВАТЭК Мурманск», на которой трудятся около 11 тысяч рабочих. Среди них выявлены более 200 заразившихся коронавирусной инфекцией. Специалисты уже готовы принять для лечения пациентов с COVID-19.

На территории рядом с крупной стройкой на западной стороне залива разместили палатки, каждая из которых автономна. Они расположены не хаотично, а по принципу «грязной» и «чистой» зон. Чтобы попасть из «чистой» зоны в зону, где предполагается контакт с заражёнными, техника и люди проходят полную санитарную обработку. Первую группу пациентов доставят со дня на день, пока же специалисты МЧС отрабатывают финальные организационные моменты.

Руслан Назаров, начальник Главного управления МЧС России по Мурманской области, генерал-майор: «Много вопросов связанных с гигиеной и утилизацией отходов. Любые продукты жизнедеятельности, которые будут оставаться от пациентов, будут собирать, увозить и  утилизировать сотрудники специальной компании».

Такой полевой госпиталь даст возможность оказывать помощь рабочим предприятия практически на месте, без транспортировки в другие лечебные учреждения.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Теперь у нас есть все необходимое, чтобы диагностировать и выявлять, что здесь происходит. В зависимости от ситуации распределять этих пациентов: либо оставлять их, если лёгкая форма, в общежитиях, либо доставлять в лечебные учреждения Мурманска».

Напомним, что в связи со сложной эпидемиологической ситуацией 11 апреля в сельском поселении Междуречье введён режим ЧС. Федеральный центр откликнулся на просьбу губернатора и направил в наш регион группировку МЧС России, в неё вошла бригада медиков из 15 человек.

Аэромобильный госпиталь готов принять 40 тяжелобольных – для них предусмотрены аппараты ИВЛ, УЗИ и реанимация. Пока среди заболевших рабочих в Белокаменки, «тяжелых» случаев нет, у большинства строителей болезнь протекает бессимптомно, но медики готовы к самому неблагоприятному развитию событий.

Игорь Якиревич, старший врач оперативной группы «Центроспас», г. Москва: «Мы имеем свой штат, но если появится необходимость, то  мы привлечём дополнительно специалистов. У нас есть анестезиологи-реаниматологи, специалист по УЗИ, хирург, средний медперсонал».

По словам губернатора Мурманской области, рост инфицированных среди работников Белокаменки будет увеличиваться. Сейчас сотрудников стройплощадки массово тестируют на COVID-19. Поэтому аэромобильный комплекс поможет не только разгрузить региональную систему здравоохранения, но и купирует дальнейшее распространение коронавируса.

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Аудиторы СП обратили внимание на риски при строительстве угольного терминала «Лавна»
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума. Время важных решенийМурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницы
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Светлана
16.04.20 13:58
Добрый день, прошу разместить информацию о вновь заболевших коронавирусом 16.04.2020 с разбивкой по населённым пунктам: 22 -Белокаменка, а остальные 19 - где? До сих пор такая информация была, а сегод
Комментарий к новости:Сводка регионального оперативного штаба по COVID-19: растёт число выздоровевших, но и госпитализированных тоже
Zdoroviak
13.04.20 10:57
Надо расселить всех людей по бескрайним просторам России - вот это и будет самым эффективным способом борьбы с заразой. Маразм в головах начальства крепчает!
Комментарий к новости:Разобщение – единственная эффективная стратегия в условиях пандемии
Арина
10.04.20 23:02
Правительство наше делает все, чтобы народ выжил. Какие иски, вы о чем? Туристы завезли вирус, некоторые заболевшие даже карантин не захотели выдержать, пошли заражать всех подряд, вот к ним надо иски
Комментарий к новости:Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области собирает пожертвования на поддержку МСП региона
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире23:00«Открытая студия». (Повтор, 12+)23:30Новости. Информационная программа (12+)06:30«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)ЦБ РФ рекомендовал финансовым организациям до 1 июля обслуживать граждан с просроченным паспортом-PRO Валюту (16+)Курс доллара подскочил почти на 1 рубль, евро вырос почти на 61 копейку-PRO Энергетику (18+)Генеральным директором АО «МЭС» назначен Валентин Горобцов-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 17 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Решение правительства РФ позволит отказаться от перевалки СПГ «НОВАТЭКа» в Норвегии-PRO Законы (18+)За один присест: региональные парламентарии в окончательной редакции приняли «пакет» налоговых законопроектов
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
28.01.20: По последним данным на 28 января, в мире насчитывается более двух тысяч случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе 106 летальных исходов. Как Вы считаете, российская медицина готова противостоять таким эпидемиям?Проголосовал: 1 481 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика