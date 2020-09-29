Мобильный «Кванториум» объединяет и окрыляет юных жителей Мурманской области

Сейчас «умный» автомобиль находится в Туломе, где местные школьники при помощи его техники обучаются современным направлениям программирования и робототехники.

Вторую неделю квантомобиль работает на базе туломской школы. В мобильной лаборатории дети с 5-го по 11-й класс обучаются робототехнике, основам программирования, геоинформационным технологиям и виртуальной реальности. Занятия проходят факультативно после уроков.

Дарья Мерзлякова, инженер мобильного «Кванториума», преподаватель информационных технологий: «Дети здесь могут поработать, получить какие-то начальные знания, которые им помогут уже при трудоустройстве. Они могут выбрать направление. Например, хотят поступить в колледж на IT или им понравится работать с географическими данными».

Восьмиклассница Света Слободчикова впервые своими руками создала виртуальный макет брелока и распечатала его на 3d принтере. Девочка призналась, что это было очень увлекательное занятие.

Светлана Слободчикова, ученица 8-го класса туломской школы: «Понравилось. И я впервые увидела эту машину, которая лазером вырезает».

А вот местные пятиклассники создавали мультики. Витя Семенов – будущая звезда спорта, но в свободное от уроков и тренировок время он занялся компьютерной анимацией. Школьник создал анимированных котиков и мечтает в дальнейшем нарисовать полноценный мультфильм.

Виктор Семенов, ученик 5-го класса туломской школы: «Один котик спрашивает: «Как тебя зовут». Там можно будет любое имя написать, а другой котик говорит: «Меня зовут Бади». И спрашивает имя у другого котика».

Мобильный кванториум хоть и пробудет в Туломе две недели, но уроки на этом не закончатся. Ученики будут дистанционно заниматься с наставниками через интернет. И когда умный автомобиль вновь приедет к ним, дети продолжат обучение с любимыми преподавателями.

Сергей Кулаков, директор «Лапландии»: «Нам, самое главное, что ребята приучаются к научно-техническому творчеству. Это не лекции, не школьная программа – это произвольная программа научно-технического творчества. Они становятся юными программистами, юными техниками. Вот я спрашиваю, что вы делаете. Они говорят, мы сами не знаем, какого робота делаем, мы проверяем механизмы. Это дорого стоит, потому что сначала начать произвольно собирать, потом у тебя рождаются мысли, ты понимаешь, что рождается какой-то интересный робот, механизм».

Приобщаясь к таким занятиям, дети не только с пользой проводят время, но и находят новых друзей, единомышленников. И возможно даже свой профессиональный жизненный путь.

Светлана Маслова, директор туломской школы: «Для некоторых детей - это новая сфера деятельности».

За этот учебный год мобильный «Кванториум» трижды объедет населенные пункты Мурманской области. Таким образом, каждый школьник, который приобщится к этим увлекательным занятиям, сможет получить полноценную программу дополнительного обучения.