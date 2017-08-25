«МОБИЛЬНЫЙ РЕПОРТЁР»: Автобус пошёл на таран троллейбуса

ДТП с участием автобуса и троллейбуса произошло сегодня в Мурманске около 9 утра рядом с остановкой общественного транспорта «Улица Чумбарова-Лучинского». Видео аварии очевидцы прислали в рубрику «Мобильный репортёр» телеканала «Арктик-ТВ».

Подъезжая к остановке, водитель автобуса № 10 резко затормозил, остановившись в паре метров от стоящего перед ним троллейбуса маршрута № 3. Однако, спустя всего пару секунд, он вновь нажал на педаль газа, протаранив троллейбус. Никто из пассажиров серьёзно не пострадал, но несколько человек упали из-за такого неожиданного «манёвра».