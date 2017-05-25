«МОБИЛЬНЫЙ РЕПОРТЁР»: Автолюбители Мурманска «благодарят» автодорожные службы за лужи с «капканами»

Вместе со снегом в городах области к изумлению всех автолюбителей «растаял» и асфальт. Кончено не везде, а местами, но последствия от такого явления могут быть самими печальными. Видео о, мягко горя, плохих дорогах в рубрику «Мобильный репортёр» редакции «Арктик-ТВ» прислала жительница Мурманска Анастасия Завьялова.

- Вадим Анатольевич сейчас у нас замеряет подручными средствами глубину вот этой замечательной ямы, метра полтора она есть, но дна так и не достигли. Все сейчас уронишь палку, - сопровождает видео комментарий.

«Яма», про которую рассказывает автор ролика, вероятнее всего, открытый канализационный колодец, крышку которого кто-то снял и забыл вернуть на место. Вероятнее всего, это коммунальные службы, специалисты которой таким образом борются с паводком. Опасное место никак не огорожено, да к тому же здесь образовалась большая лужа, из-за чего здесь несколько автомобилей попали в ДТП. Ремонт подвески пробитых колес и погнутых дисков влетит владельцам транспортных средств теперь в копеечку. Происшествие случилось на Инженерной улице, так что её лучше автолюбителям объезжать стороной.

- Так что попали мы на крупные деньги! – сетует Анастасия Завьялова. – «Спасибо» автодорожным службам.