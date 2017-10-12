«МОБИЛЬНЫЙ РЕПОРТЁР»: Автомобиль таранит пассажирский автобус

Крупное ДТП произошло утром на автодороге Мурманск - Североморск. В районе старого КПП автомобиль «СААБ» столкнулся с пассажирским рейсовым автобусом.

По предварительной информации, виновник аварии – водитель легкового автомобиля, который совершил опасный манёвр и вылетел на встречную полосу.

В результате ДТП пассажиры автобуса не пострадали, водитель иномарки госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Кадрами с места ДТП для рубрики «Мобильный репортёр» с «Арктик-ТВ» поделился мурманчанин Александр Богданов. На записи с регистратора видно, что автобус практически опрокинулся на бок.