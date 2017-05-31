Ненастная погода меняет планы теплоэнергетиковРАМКИ ЗАКОНА: Пять лет под следствием, или Жертва полицейского произвола
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»31.05.17 19:30

«МОБИЛЬНЫЙ РЕПОРТЁР»: ЦапЦарапыч терроризировал жителей дома в Апатитах

Заполярным спасателям приходиться выезжать на самые разные вызовы. Порой помощь нужна животным, а иногда и людям, которые опасаются когтистых лап четвероногих друзей.

Например, в Апатитах профессиональной аварийно-спасательной службе пришлось ловить агрессивного хвостатого. Животное бросалось на людей в подъезде дома на улице Фестивальной. Кота, которого спасатели назвали ЦапЦарапыч, поймали и выпустили в привычное для животного месте.

В рубрике «Мобильный репортёр» кадры с места необычной спасательной операции.

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

-АналитикаГоспрограмма «Доступная среда» пока не улучшила жизнь инвалидов - Счётная палатаВ январе-феврале текущего года впервые за многие годы в Мурманской области отмечен миграционный прирост населенияВ последние годы миграционный отток из Мурманской области замедлился
-ФоторепортажЖители флотской столицы вышли на субботник «Зелёная весна»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееКампания по выборам президента РФ стартует в декабре
-Слово не воробей...Власть с народом в Интернете и соцсетях
-Нам интересно Ваше мнение
26.05.17: Программа продовольственной помощи малообеспеченным россиянам может охватить до 19 миллионов человек, сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов. А к какой категории россиян вы причисляете себя?Проголосовало: 336 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире22:00«Департамент». Художественный сериал, 11 серия (16+)23:00«Международные новости». Информационная программа23:30Новости. Информационная программа.23:45«Знаки». Развлекательная программа (12+)00:00«Открытая студия». Тематическая программа (12+)00:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиПенсионные страданияия-2035: в кошелёк можно не заглядыватьВ Мурманской области у 2-х северян в 2016 году доход составил более 500 млн рублей-PRO ВалютуКурс евро подрос на 46 копеек, доллара – на 17 копеекРубль снижается на фоне дешевеющей нефти-PRO ЭнергетикуНа Кольской АЭС началась процедура отжига корпуса реактора энергоблока № 1Долг Мурманской областной электросетевой компании перед ПАО «МРСК Северо-Запада» превышает 280 млн рублей-PRO ЖКХНенастная погода меняет планы теплоэнергетиковПлановые отключения в Мурманске на 31 мая-PRO Нефть и газСанкции действуют, а на шельфе России продолжают буритьТаяние льдов ещё 30 лет серьёзно не повлияет на стоимость добычи нефти в Арктике - почётный доктор САФУ Кнут Хин-PRO ЗаконыС помощью специального сбора законотворцы надеются ограничить практику применения иноязычных наименованийПравительство изменило систему ценообразования коммунальных услуг
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения