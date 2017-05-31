«МОБИЛЬНЫЙ РЕПОРТЁР»: ЦапЦарапыч терроризировал жителей дома в Апатитах

Заполярным спасателям приходиться выезжать на самые разные вызовы. Порой помощь нужна животным, а иногда и людям, которые опасаются когтистых лап четвероногих друзей.

Например, в Апатитах профессиональной аварийно-спасательной службе пришлось ловить агрессивного хвостатого. Животное бросалось на людей в подъезде дома на улице Фестивальной. Кота, которого спасатели назвали ЦапЦарапыч, поймали и выпустили в привычное для животного месте.

В рубрике «Мобильный репортёр» кадры с места необычной спасательной операции.