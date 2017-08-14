«МОБИЛЬНЫЙ РЕПОРТЁР»: Девушка, ноги подымайте!

А в Кировске непредсказуемая стихия затопила рейсовый автобус. В воскресенье в предгорье Хибин выпало более 40 мм осадков. С таким потопом не сразу смогла справиться городская ливневая канализация. Подтопленными оказались несколько улиц, подвальные помещения торгового центра на улице Олимпийская. В одном из домов на несколько часов пришлось отключить электричество.

Вода хлынула даже в рейсовый автобус, напугав пассажиров. В рубрике «Мобильный репортер» видео от жителей Кировска Максима Максимова и Надежды Марченко.

По словам администрации Кировска, обошлось без аварийных ситуаций, устранить потоп коммунальные службы смогли в течение получаса.

- В течение часа вода сошла везде сама, - сообщил «Арктик-ТВ» по телефону глава администрации Кировска Сергей Свинин. - Есть вопросы работы ливневой канализации и её наличия на некоторых улицах, но это вопрос проектов. Будем работать.