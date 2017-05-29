«МОБИЛЬНЫЙ РЕПОРТЁР»: Дрифт с дымком в Первомайском округе

Посмотреть на яркие автомобили и опасные маневры в Первомайском округе Мурманска на выходных собралось несколько сотен горожан. Рев моторов и дым от тормозов – любители скорости открыли летний сезон.

Подобные покатушки становятся очень популярными среди жителей Мурманска. Посмотреть, как автомобили срываются в управляемый занос, приезжают даже с детьми. Впрочем, масштабнее всего дрифт смотрится с высоты птичьего полёта.

В рубрике «Мобильный репортёр» кадры, присланные в редакцию «Арктик-ТВ» Андреем Сергеевым.