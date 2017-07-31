«МОБИЛЬНЫЙ РЕПОРТЁР»: горит заброшенный ангар в центральной части Мурманска

Чрезвычайное происшествие в Мурманске! В центре города, на улице Гвардейская, загорелся заброшенный военный объект. Происшествие в спальном районе областного центра вызвало переполох среди местных жителей. Многие из очевидцев даже вышли на улицу, чтобы узнать, что же на самом деле происходит недалеко от их домов.

Деревянно-металлическая конструкция давно не использовалась по назначению, объект стоял заброшенным, причём проникнуто в него мог любой желающий. Вполне вероятно, что это ЧП не обошлось без человеческого вмешательства.

Очевидцы возгорания прислали в нашу редакцию в рубрику «Мобильный репортёр» видеозапись, на которой хорошо видно, как старые сухие перекрытия ангара охвачены огнём. Вызов поступил на пульт МЧС в середине дня. Именно тогда стало известно, что очаг пожара находиться в опасной близости к жилому дому.

Благодаря оперативному вмешательству спасателей, обошлось без пострадавших. Пожар ликвидирован в кратчайшие сроки. Причины возгорания предстоит установить следствию.