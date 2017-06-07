День за днём с «Арктик-ТВ»07.06.17 19:30
«МОБИЛЬНЫЙ РЕПОРТЁР»: «Горячие» кадры с пожара на Домостроительной
Сегодня утром в Мурманске загорелись производственные склады на улице Домостроительной. Открытый огонь попал в камеры очевидцев. Своим видео для рубрики «Мобильный репортёр» с телередакцией «Арктик-ТВ» поделился мурманчанин Михаил Беляевский.
Информация о возгорании поступила на пульт дежурного в 10.32 утра. Возгорание удалось быстро локализовать и потушить. По словам очевидцев, пожар начался с помещения, где располагалась пластиковое производство. В результате возгорания сгорела обшивка склада. Причины пожара устанавливаются.
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