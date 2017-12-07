МОБИЛЬНЫЙ РЕПОРТЁР: «Идут лавины одна за одной»

В Хибинах – повышенная лавиноопасность. Для того чтобы стихия не спровоцировала трагедию специалисты лавинной службы проводят принудительные спуски. Они подрывают слой снега, провоцируя контролируемый сход.

Причина высокой лавиноопасности - обильные снегопады и рыхлая структура снега. Выглядит такой спуск лавины очень эффектно. Оценить этот процесс можно благодаря кадрам, которые снял кировчанин Александр Быков в районе гору Кукисвумчорр. Все принудительные спуски были проведены успешно.