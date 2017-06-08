«Мобильный репортёр»: Как подозвать к себе лисичку на дороге?

Наши зрители уверены, что дикое животное вполне может откликаться на призыв «кис-кис». Мурманчанин Алексей Артимонов встретил рыжего зверька на дороге в Печенгском районе и прислал своё видео в рубрику «Мобильный репортёр» телередакции «Арктик-ТВ».

Бесстрашная лисичка почти подошла к автомобилю. Похоже, что зверь вышел из леса в поисках еды. Водители Мурманской области отмечают, что в последнее время животные часто выходят на трассу, некоторые подзывают лисичек и пытаются кормить. Впрочем, специалисты не советуют делать это, даже если они сами идут к человеку