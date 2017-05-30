«МОБИЛЬНЫЙ РЕПОРТЁР»: Кировчане встречают лето на санках

Аномально долго эта зима затянулась в Хибинах. На горнолыжных склонах до сих пор не закрыт лыжный сезон. Кататься на санках продолжает и ребятня в Кировске.

Во дворах микрорайона Кукисвумчорр за два дня до календарного лета можно насладиться всеми прелестями зимы. Дети не только съезжают с горок на салазках, но и лепят снеговиков. Кадрами с невесенними забавами с «Арктик-ТВ» поделилась Елена Пермина. В рубрике «Мобильный репортер» её видео из ждущего лета снежного Кировска.