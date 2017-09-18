«МОБИЛЬНЫЙ РЕПОРТЁР»: Красный петух уничтожил гаражи в Коле

Очередное видео на «Арктик-ТВ» в рубрику «Мобильный репортёр» прислал мурманчанин Александр Лось. Он стал очевидцем крупного пожара в Коле, где недавно горели гаражи.

ЧП произошло вечером 14 сентября. Сообщение о возгорании в карьере Салаварака поступило к спасателям в 19.15. Огонь охватил 11 гаражей, два из которых выгорели почти полностью, у многих строений обгорели стены и крыши. Благодаря слаженным действиям огнеборцев из гаражей были оперативно выведены две машины, одна из которых была частично повреждена.

Как сообщили в МЧС России по Мурманской области, на месте работали четыре пожарных расчёта и одна штабная машина. Погибших и пострадавших не было. Пожар ликвидировали к часу ночи следующих суток.

Причина возгорания устанавливается.