День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.09.18 19:30
МОБИЛЬНЫЙ РЕПОРТЁР: Красный петух залетел в гаражи
Гаражи в Ленинском округе Мурманска едва не выгорели, но благодаря бдительности и своевременному реагированию огнеборцев больших потерь удалось избежать.
Пламя вспыхнуло вечером 25 сентября в гаражном городке на улице Александрова, неподалёку от школы № 5. Очевидцы сообщают, что пожарные прибыли быстро и не дали огню перекинуться и распространиться на другие постройки. Но один гараж, очевидно, выгорел полностью.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-
Последние комментарии
Иван Петрович
26.09.18 14:57
Что-то часто стали задерживать членов правительства. Предлагаю переместить СК в здание горадминистрации (во времена СССР там в одно время милиция находилась) - легче будет проводить аресты.
Комментарий к новости:В Мурманской области задержали замминистра регионального правительства
Наталья
26.09.18 00:10
18.09.1971 будущее
Антонина Филатовна
25.09.18 22:07
Доиграется Артемьев в правду - задвинут это "зеркало" нашей жизни в тёмную комнату.
Комментарий к новости:Отсталая и полуфеодальная экономика России – диагноз ставит Игорь Артемьев
-Скоро в эфире23:30«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)00:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиКабмин раньше времени начнёт опустошать кошельки россиян, вводя с 1 января 2019 года индексацию тарифов ЖКХ в два этапа-PRO ВалютуКурс доллара снизился почти на 7 копеек-PRO ЭнергетикуРабочее колесо Верхнетуломской ГЭС с полувековой историей станет памятником-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 27 сентября-PRO Нефть и газДве новые залежи природного газа и газового конденсата открыты на Утреннем месторождении-PRO ЗаконыГосдума ввела уголовную ответственность за отказ в приёме на работу или увольнение предпенсионеров
-Нам интересно Ваше мнение21.09.18: Как сообщает ВЦИОМ, более трети россиян, 39 процентов, верят в то, что есть безвредные виды алкоголя. Ещё год назад людей с таким мнением было 15 процентов. Как Вы думаете, с чем это связано?Проголосовало: 165 человек