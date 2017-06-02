«МОБИЛЬНЫЙ РЕПОРТЁР»: Маршрутка сгорела на глазах пассажиров

В редакцию «Арктик-ТВ» в рубрику «Мобильный репортёр» наши телезрители продолжают присылать видеозаписи снятые на телефон. Сегодня пришло видео от Романа, который стал очевидцем возгорания маршрутки на улице Беринга в Мурманске.

Микроавтобус развозил пассажиров по маршруту № 10, при спуске по Кольскому проспекту от остановки общественного транспорта 2Ул. Кооперативная» в моторном отсеке автомобиля начался пожар. К счастью никто из пассажиров не пострадал, на место ЧП прибыли два пожарных расчета. К сожалению, спасти маршрутку не удалось.