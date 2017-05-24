«МОБИЛЬНЫЙ РЕПОРТЁР»: медведи проснулись от спячки и начинают выходить к людям

Видео с лесным косолапым гостем в рубрику «Мобильный репортёр» редакции «Арктик-ТВ» прислал мурманчанин Дмитрий Попов.

Медведя Дмитрий встретил сегодня в 8 утра на трассе неподалёку от Оленегорска и сразу же взялся за телефон, чтобы запечатлеть факт неожиданной встречи.

Хозяин заполярных лесов гулял вдоль дороги и без опасений подходил к стоящим на обочине автомобилям. Специалисты утверждают, что такое поведение для медведя после спячки - дело обычное. Животное выходит к людям в поисках пищи. В то же время не стоит забывать, что прикармливать лесных обитателей опасно и безответственно. Со временем хищник, привыкший получать еду от человека, может начать наглеть, а, не дождавшись обычного лакомства, может повести себя непредсказуемо. Это, в свою очередь, может привести к человеческим жертвам или принятию решения об отстреле животного.