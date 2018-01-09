День за днём с «Арктик-ТВ»09.01.18 19:30
«МОБИЛЬНЫЙ РЕПОРТЁР»: Меняем санки на каяк!
Прокатиться на каяке можно не только летом. В Заполярье развивается зимний вид активного отдыха - сноукаякинг. Кадры с одной из тренировок прислал нам в рубрику «Мобильный репортёр» житель Мончегорска Геннадий Чесноков.
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-Нам интересно Ваше мнение06.01.18: 12 января завершится период выдвижения кандидатов для участия в выборах президента России. Как вы думаете, сколько претендентов на этот пост окажется в избирательном бюллетене?Проголосовало: 105 человек
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юрий
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