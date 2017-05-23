«Мобильный репортёр»: метель в Мурманске в преддверии лета

Видеоролики с майской метелью в Мурманске собирают тысячи просмотров в Интернете. Посмотреть на весенний снег готовы и в Заполярье, и за пределами региона.

Несмотря на то, что до календарного лета осталась всего неделя, сегодня утром разыгралась спонтанная метель. Очевидцы-северяне тут же схватились за камеры телефонов. Своим народным репортажем о весенней непогоде с «Арктик-ТВ» поделилась мурманчанка Наталья Пушко - в рубрике «Мобильный репортёр» видео сегодняшней майской метели.