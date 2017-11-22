МОБИЛЬНЫЙ РЕПОРТЁР: На Восточно-объездной дороге опять ДТП

В районе озера Чайка произошло очередное серьёзное ДТП. Утром на скользкой дороге столкнулись грузовик и несколько легковых машин.

По словам очевидцев, на повороте в сторону севера за один день произошло сразу несколько ДТП, сначала машина улетела в кювет, пока её доставал эвакуатор, рядом столкнулись ещё четыре автомобиля. Кадры с места происшествия в рубрику «Мобильный репортёр» прислал мурманчанин Александр Воловик.

По словам автомобилистов, на этом участке дороги регулярно происходят аварии – поворот слишком крутой для сложной скользкой трассы. Участники дискуссии в Интернете предложили оборудовать его лежачими полицейскими или сделать подогрев асфальта, как в Японии.