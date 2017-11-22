День за днём с «Арктик-ТВ»22.11.17 19:30
МОБИЛЬНЫЙ РЕПОРТЁР: На Восточно-объездной дороге опять ДТП
В районе озера Чайка произошло очередное серьёзное ДТП. Утром на скользкой дороге столкнулись грузовик и несколько легковых машин.
По словам очевидцев, на повороте в сторону севера за один день произошло сразу несколько ДТП, сначала машина улетела в кювет, пока её доставал эвакуатор, рядом столкнулись ещё четыре автомобиля. Кадры с места происшествия в рубрику «Мобильный репортёр» прислал мурманчанин Александр Воловик.
По словам автомобилистов, на этом участке дороги регулярно происходят аварии – поворот слишком крутой для сложной скользкой трассы. Участники дискуссии в Интернете предложили оборудовать его лежачими полицейскими или сделать подогрев асфальта, как в Японии.
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Последние комментарии
Алена
20.11.17 20:19
Зачем извиняться...вор и убийца должен сидеть.
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Михаил.
20.11.17 15:20
Закон строг, но справедлив. Вор должен сидеть в тюрьме. Извини, Месроп, но придется ответить за сделанное.
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Раньше работал в порту
20.11.17 11:07
Когда в рыбном порту работников управления мордой в пол клали во время захвата нефтебазы, когда юристам порта угрожали и приказывали рот на суде не открывать, - это никого не волновало. А сейчас эти з
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