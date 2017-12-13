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День за днём с «Арктик-ТВ»13.12.17 19:30

«МОБИЛЬНЫЙ РЕПОРТЁР»: Ночной пожар чуть не привёл к жертвам

На улице Бередова в Мурманске сегодня в 3.30 загорелся деревянный дом. Некоторые квартиры этой двухэтажки, несмотря на ветхое состояние строения, были жилыми. Видео с места происшествия в рубрику «Мобильный репортер» редакции «Арктик-ТВ»  прислал один из очевидцев ЧП.

Предположительно пожар вспыхнул на втором этаже, пламя быстро распространилось по кровле. На место происшествия оперативно приехали экстренные службы, вот только сотрудники МЧС долгое время не могли открыть пожарный люк, чтобы подключиться к системе водоснабжения. Несмотря на трудности, локализовать очаг пожарным все же удалось, вот только работу спасатели не прекращали даже спустя 5 часов.

Из горящего здания эвакуировали 14 человек. Приняты меры по их размещению среди близких родственников, а также в маневренном фонде города.

Пострадали 3 жителя «деревяшки», в том числе ребёнок, который  получил травму позвоночника и пожилая женщина, отравившаяся угарным газом.

Официальной информации о возможных причинах возгорания пока не поступало. Но обычно, такие  происшествия случаются по вине  самих жильцов: из-за кроткого замыкания, небрежного обращения с огнём или электроприборами. Но нельзя исключать версию, что дом подожгли умышлено, ведь доступ в подъезд был у любого прохожего. 

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ира
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