«МОБИЛЬНЫЙ РЕПОРТЁР»: Ночной пожар уничтожил очередную «деревяшку» в Мурманске

Очередной видеосюжет в рубрику «Мобильный репортёр» в редакцию «Арктик-ТВ» прислал наш телезритель Сергей Новиков. Он стал очевидцем пожара в Мурманске.

В ночь с первого на второе сентября горел двухэтажный дом по улице Фрунзе, 4. По словам очевидца, возгорание произошло на втором этаже здания в 3 часа ночи. Затем пламя перекинулось на кровлю.

- Там, что проводку замкнуло, в расселённом-то доме, - комментирует за кадром автор видео. - Искры летят, об окно бьются.

Пламя быстро охватило деревянное здание дом выгорел полностью.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области, на месте работали 3 пожарных расчёта. Дом нежилой, он был полностью расселён ещё несколько лет назад, пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются. Полностью пожар удалось потушить только к полудню следующего дня.