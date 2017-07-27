«МОБИЛЬНЫЙ РЕПОРТЁР»: Новые качели не выдержали «Новую жизнь» в Териберке

Огромные качели с видом на море в Териберке не пережили «Новую жизнь». Напомним, установили эту конструкцию для развлечения и отдыха на побережье 7 июля и радовали гостей праздника около двух недель. Как рухнули качели сумел запечатлеть на телефон мурманчанин Егор Батаргин. Он прислал своё видео в программу «Мобильный репортёр» телеканала «Арктик-ТВ».

На видео видно, что на качелях в Териберке разместились сразу несколько человек. Действие происходит во время фестиваля «Териберка. Новая жизнь», который стартовал на побережье Баренцева моря 15 июля. Качели взлетают в небо раз, второй, молодые люди радостно смеются. Но веселье длится недолго. Уже спустя несколько секунд компании приходится спуститься обратно на землю. Деревянная конструкция такой нагрузки не пережила и попросту развалилась. В результате инцидента серьёзно никто не пострадал.