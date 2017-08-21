«МОБИЛЬНЫЙ РЕПОРТЁР»: Пара медведей «засветилась» около «Огней Мурманска»

На этот раз косолапых животных запечатлели на видео разгуливающими неподалёку от столицы Заполярья. По словам автора видеозаписи, двое гостей из леса спокойно разгуливали на территории центра отдыха и туризма «Огни Мурманска».

Это видео редакции «Арктик-ТВ» в рубрику «Мобильный репортёр» прислал мурманчанин Сергей Денисов. На записи видно, как по большим камням разгуливают двое медведей. Автор ролика утверждает, что видео сделано неподалёку от «Огней Мурманска», одного из наиболее популярных мест отдыха жителей столицы Заполярья. Мы же напоминаем землякам, что с медведями шутки плохи, поэтому прикармливать их не стоит.