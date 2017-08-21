День за днём с «Арктик-ТВ»21.08.17 19:30
«МОБИЛЬНЫЙ РЕПОРТЁР»: Пара медведей «засветилась» около «Огней Мурманска»
На этот раз косолапых животных запечатлели на видео разгуливающими неподалёку от столицы Заполярья. По словам автора видеозаписи, двое гостей из леса спокойно разгуливали на территории центра отдыха и туризма «Огни Мурманска».
Это видео редакции «Арктик-ТВ» в рубрику «Мобильный репортёр» прислал мурманчанин Сергей Денисов. На записи видно, как по большим камням разгуливают двое медведей. Автор ролика утверждает, что видео сделано неподалёку от «Огней Мурманска», одного из наиболее популярных мест отдыха жителей столицы Заполярья. Мы же напоминаем землякам, что с медведями шутки плохи, поэтому прикармливать их не стоит.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Нам интересно Ваше мнение21.08.17: Лидер КПРФ Геннадий Зюганов утверждает, что его партия подготовила программу «Десять шагов к достойной жизни», которые позволяют стране выйти из кризиса. А как вы считаете, сколько надо сделать шагов, чтобы мы зажили лучше?Проголосовало: 119 человек
-
Последние комментарии
Ворчливый Старик
19.08.17 17:24
Поломничество чиновников к старым домам Мурманска! Это что-то новенькое в нашей жизни. Может быть и нам пора сходить, посмотреть, помолиться, попросить у фонда капремонота многоквартирных домов ускор
Комментарий к новости:Новый облик старых мурманских домов
Акакий Акакиевич
18.08.17 10:53
С чем вас и поздравляю! Хоть здесь мы впереди планеты всей!! Такими бы ускоренными темпами экономику поднимали, то цены бы нам не было.
Комментарий к новости:Экспресс на Северный полюс - атомный ледокол «50 лет Победы» установил рекорд
Антонина
17.08.17 12:15
Молодцы ребята из полиции!
-Скоро в эфире22:00«Дом образцового содержания». Художественный сериал, 21 серия (16+)22:55«Гениальный папа». Художественный фильм (16+)00:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиНовые полимерные купюры номиналом 200 рублей будут «вечными»-PRO ВалютуКурс евро снизился почти на 29 копеек, доллара – на 22 копейки-PRO ЭнергетикуВ Колэнерго продолжается масштабная реконструкция подстанции ПС-88-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 22 августа-PRO Нефть и газ«Роснефть» продолжит вести разведку арктических участков самостоятельно-PRO ЗаконыВы проходите техосмотр? Внимание, вас снимают на камеру!