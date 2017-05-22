«Мобильный репортёр»: потоп на Траловой улице с высоты птичьего полёта

В прошлую пятницу, 19 мая, на телеканале «Арктик-ТВ» вышел репортаж о потопе на Траловой улице. Как мы сообщали, вешние воды залили улицу. За несколько часов были подтоплены складские помещения и электростанция Мурманского морского рыбного порта.

На борьбу со стихией кинулись сотрудники предприятия. А наши телезрители сняли происходящее с высоты птичьего полёта. В рубрику нашей программы «Мобильный репортёр» поступили захватывающие кадры, снятые во время этого потопа с квадрокоптера.