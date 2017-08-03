«МОБИЛЬНЫЙ РЕПОРТЁР»: Прекрасные цветы дарят милые северянки

Наверное, каждая женщина любит букеты. Хорошо, если этот дар преподносит мужчина, а ещё более приятно и удивительно получить цветы из рук случайного прохожего.

В Апатитах дождливое лето активные жительницы города решили раскрасить необычным флэшмобом женственности. Девушки вышли на центральную площадь города с ромашками, герберами и воздушными шарами, которые дарили случайным прохожим.

Сами участницы прекрасной акции старались быть воплощением красоты и нежности. Организаторы надеются, что городская акция станет традиционной.