«МОБИЛЬНЫЙ РЕПОРТЁР»: Рядом с АЗС прижилась лиса-попрошайка

Дикие животные всё чаще попадаются на глаза северян в черте города. На этот раз внимание наши земляки обратили внимание на лису-попрошайку. Судя по видео, она давно развлекает посетителей одной из АЗС Мурманска. Уж очень невозмутимо себя ведёт.

Видеокадры того, как дети прикармливают лесного хищника, прислали наши телезрители в рубрику «Мобильный репортёр». Зверь хоть и держится от людей на расстоянии, испуганным не выглядит. Лиса с удовольствием принимает дары, в данном случае - кусочки хлеба. Работники автозаправки рассказывают, что лисица стала уже местной достопримечательностью.