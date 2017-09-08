«МОБИЛЬНЫЙ РЕПОРТЁР»: «Салат» из автомобилей иностранных марок «приготовили» на перекрёстке

Зрители телеканала «Арктик-ТВ» стали очевидцами ДТП на перекрестке улиц Старостина и Маклакова.

Сегодня около восьми часов утра северянка 1969 года рождения, управляя автомобилем «Тойота», выехала на запрещающий сигнал светофора, в результате чего столкнулась с автомобилями «Митсубиси лансер» и «Митсубиси аутлендер».

Одну из машин – «Митсубиси» - от удара откинуло на автомобиль «Опель», а тот в свою очередь налетел на автомобиль марки «Рено».

Что удивительно, в результате этого ДТП никто не пострадал.