День за днём с «Арктик-ТВ»08.09.17 19:30
«МОБИЛЬНЫЙ РЕПОРТЁР»: «Салат» из автомобилей иностранных марок «приготовили» на перекрёстке
Зрители телеканала «Арктик-ТВ» стали очевидцами ДТП на перекрестке улиц Старостина и Маклакова.
Сегодня около восьми часов утра северянка 1969 года рождения, управляя автомобилем «Тойота», выехала на запрещающий сигнал светофора, в результате чего столкнулась с автомобилями «Митсубиси лансер» и «Митсубиси аутлендер».
Одну из машин – «Митсубиси» - от удара откинуло на автомобиль «Опель», а тот в свою очередь налетел на автомобиль марки «Рено».
Что удивительно, в результате этого ДТП никто не пострадал.
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-Нам интересно Ваше мнение06.09.17: Свыше 52% россиян готовы переехать на Дальний Восток при условии, что будет жильё и зарплата свыше 50 тысяч рублей, сообщает ВЦИОМ. А вы готовы на таких условиях поменять Крайний Север на Дальний Восток?Проголосовало: 267 человек
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Последние комментарии
DIMON
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Василий, не обращай внимание на этих "тушканчиков". От этих праздно любопытных людей сегодня никуда не деться - им бы селфи на фоне трупов делать, а не людей спасать!
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