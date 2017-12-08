МОБИЛЬНЫЙ РЕПОРТЁР»: Серьёзное ДТП в Мурманске, или Внедорожник - к деньгам

Внедорожник «Toyota» врезался в остановочный комплекс на Колском проспекте.

Автомобиль влетел в ту часть комплекса, где был расположен офис компании по микрозаймам. По словам очевидцев, маневр внедорожника был спонтанным и непредсказуемым. Чудом обошлось без жертв. Двое пострадавших, сотрудник компании и женщина, ожидавшая автобус на остановке, обслужены амбулаторно, водитель госпитализирован.

Мужчине, по предварительной информации, стало плохо за рулём. Скорее всего, у него случился сердечный приступ, поэтому он не справился с управлением. Видео последствий серьезного ДТП в рубрику «Мобильный репортер» предоставила группа «Регион51».