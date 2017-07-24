День за днём с «Арктик-ТВ»24.07.17 20:30
«МОБИЛЬНЫЙ РЕПОРТЁР»: сгорел «кадиллак» в мурманском дворе
Дорогой «кадиллак» сгорел во дворе на Кольском проспекте Мурманска. Пожар произошёл в ночь с воскресенья на понедельник.
На месте происшествия работало одно пожарное подразделение - восемь человек личного состава и две единицы техники. В результате пожара обгорел моторный отсек машины, треснуло лобовое стекло. Пострадал рядом стоящий автомобиль.
Очевидцем ЧП стал мурманчанин Павел Патраков, который поделился видео с редакцией «Арктик-ТВ» для рубрики «Мобильный репортёр»
Комментарии
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-Нам интересно Ваше мнение17.07.17: Как сообщают российские СМИ, в Минздраве обсуждают идею запрета продажи алкоголя в выходные дни. Как вы к этому относитесь?Проголосовало: 413 человека
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Последние комментарии
Вера Григорьевна
24.07.17 21:56
Так мы ещё не забыли, как Россельхзозбанк измывался над нами с первоначальном периоде работы Фонда капремонта - в очередях-то постояли. Странно, что они же опять и победили.
Аркадий
24.07.17 21:51
Да, магическое слово, теперь его можно во многих ситуациях применять,раз власть только так проблемы граждан решает.
Vladimir
24.07.17 13:48
Для меня это неожиданные результаты. Я думал, что от нас уже все отвернулись, кроме Беларуси.
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