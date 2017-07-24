«МОБИЛЬНЫЙ РЕПОРТЁР»: сгорел «кадиллак» в мурманском дворе

Дорогой «кадиллак» сгорел во дворе на Кольском проспекте Мурманска. Пожар произошёл в ночь с воскресенья на понедельник.

На месте происшествия работало одно пожарное подразделение - восемь человек личного состава и две единицы техники. В результате пожара обгорел моторный отсек машины, треснуло лобовое стекло. Пострадал рядом стоящий автомобиль.

Очевидцем ЧП стал мурманчанин Павел Патраков, который поделился видео с редакцией «Арктик-ТВ» для рубрики «Мобильный репортёр»