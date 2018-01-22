«МОБИЛЬНЫЙ РЕПОРТЁР»: Смерть на дороге

Два серьёзных ДТП с участием маршруток произошли в минувшие выходные на одном из участков автодороги Р-21 «Кола». Погибли четыре человека, среди них - подросток.

Авария произошла примерно в 60 километрах от Мурманска, в районе Долины Уюта. Видеорегистраторы участников движения запечатлели сразу два ЧП на дороге, и оба с участием междугородних рейсовых автобусов. ДТП произошли на расстоянии нескольких десятков метров друг от друга. По словам очевидцев, микроавтобус, следовавший по маршруту Заозерск-Мурманск столкнулось лоб в лоб с автомобилем марки «Тойота», где находились четыре пассажира, двое из которых скончались на месте.

Второе происшествие произошло с участием легкового автомобиля «Форд» и маршрутного такси, которое следовало в Заполярный. В результате аварий погибли 4 человека, среди которых 17- летний подросток. Ещё 7 пассажиров госпитализированы, некоторые в тяжелом состоянии. По факту ДТП, повлекшее гибель несовершеннолетнего, возбуждено уголовное дело.