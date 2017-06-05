«МОБИЛЬНЫЙ РЕПОРТЁР»: Сноубордисты прощаются со склонами Кукисвумчорр

В прошедшие выходные в Кировске лыжники и сноубордисты закрыли горнолыжный сезон на горе Кукисвумчорр. Наши зрители поделились своим видео в рубрике «Мобильный репортёр».

Обычно подъёмники на излюбленной горе поклонников катаний вне трасс останавливают после майских праздников. И хоть на вершине склона иногда виднеются камни - судя по картинке, снега ещё не по-летнему много. Райдеры успели в этот выходной день попасть и в метель, и под дождь. Как рассказывает очевидец, Павел, приславший нам ролик, кататься уже сложно - снег сырой и тяжёлый, но это совсем не испортило настроение любителей сноуборда.