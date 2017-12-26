«МОБИЛЬНЫЙ РЕПОРТЁР»: Сообразили на дороге на троих

В предновогоднюю неделю традиционно не обходится без ДТП. Автолюбители, спешащие по делам и за подарками, порой нарушают Правила дорожного движения.

В микрорайоне Росляково в среду утром на Североморском шоссе столкнулись три автомобиля. Водитель внедорожника «Kia», двигавшийся в сторону Североморска, объезжал препятствие и не убедился в безопасности манёвра. В результате машина вылетела на встречную полосу, где столкнулась с двумя другими автомобилями. К счастью, в ДТП никто не пострадал.

Кадры с места аварии в рубрику «Мобильный репортёр» нашего телеканала прислал мурманчанин Антон Григорьев.