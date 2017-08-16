«МОБИЛЬНЫЙ РЕПОРТЁР»: В Апатитах юного велосипедиста сбила машина

В Апатитах на пешеходном переходе под колеса внедорожника попал ребёнок.

ДТП произошло на улице Ферсмана. Водитель автомобиля «Додж» допустил наезд на 9-летнего велосипедиста, который неожиданно пытался проехать на велосипеде проезжую часть дороги в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Пострадавшего госпитализировали с переломом и сотрясением мозга.

Очевидцами аварии стали журналисты местного издания «Хибинформбюро», которые отправили запись с видеорегистратора в рубрику «Мобильный репортёр».