«МОБИЛЬНЫЙ РЕПОРТЁР»: В Росте горела бывшая школа № 14

В Мурманске в Росте горело здание бывшей школы № 14. Начался пожар ночью. Один из очевидцев ЧП снял видео и отправил его в программу «Мобильный репортёр» телередакции «Арктик-ТВ».

По информации сотрудников МЧС, здание бывшей школы № 14, расположенное на улице Сафонова в Росте, загорелось около часа ночи. Пожар вспыхнул сразу на двух этажах. Потушить огонь удалось спустя три часа.

За это время выгорело 80 квадратных метров помещений бывшей школы. На месте работали 3 пожарных расчёта. Пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

Стоит отметить, что здание на улице Сафонова, 18 горит уже не первый раз, а жители соседних домов неоднократно жаловались на детей и подростков, разрушающих помещения школы.