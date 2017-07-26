«МОБИЛЬНЫЙ РЕПОРТЁР»: «Юность» вернулась в Мурманск

Наши мобильные репортеры бдительно следят и за происходящим на городских улицах областного центра. Наши земляки поделились с «Арктик-ТВ» наблюдением, что после ремонта на своё привычное место вернулась надпись у кафе «Юность».

Напомним, название кафе и светящуюся кофейную чашку без, которой дом на проспекте Ленина выглядел уже как-то непривычно, демонтировали ещё в марте. Надпись сняли на время ремонта крыши, чтобы случайно не повредить. Теперь её вернули на законное место.