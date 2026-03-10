Мода – отражение эпохи

«Машина времени в ХХ век» к открылась для посетителей в музее города Полярного. Первыми оценили изящность и лаконичность моды Советского Союза, конечно, представительницы прекрасного пола.

По каким признакам в советских фильмах вы с лёгкостью угадываете период – время, когда было снято кино? Конечно, по одежде героев: клетку заменила полоска, шнурки стали лишним атрибутом, потому что молния показывала статус. Зачастую кадры этих кинолент становятся своеобразной машиной времени. В подобную приятную ловушку воспоминаний попали представительницы прекрасного пола Полярного благодаря новой выставке в музее.

- Каждая женщина была когда-то маленькой девочкой, а самой красивой женщиной в её жизни была мама. В красивом платье в горошек или цветочек, с кружевным воротничком или бусами ниточкой, в шляпке. Они были разными, но самые прекрасные, самые красивые.

Экспонаты – пиджаки, платья, шляпки, аксессуары – уютно разместились в выставочном зале, захватив внимание девушек. Впрочем, не обошлось без шоковой терапии: в рамках презентации экспозиции новинки, фантазийные элементы в костюмах будущего продемонстрировали юные дизайнеры из Снежногорска. Мода – это про гармонию и элегантность вне времени и эпохи, подчеркнули своей коллекцией мастера.

Наталья Сергеева, заместитель директора по основной деятельности Городского историко-краеведческого музея, г. Полярный: «Почему родилась такая идея? Дело в том, что последнее время в наш фонд поступало очень много женской одежды, поэтому мы решили, что это нужно показать жителям».

Окунуться в мир моды ХХ века в музее Полярного можно до 26 апреля.