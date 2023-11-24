Модернизации общественного транспорта – особое внимание

Губернатор Андрей Чибис принял участие в заседании Совета при полпреде Президента России в СЗФО Александре Гуцане, посвящённом модернизации общественного транспорта.

В Мурманской области с 2021 года в рамках плана уже обновлено 55 троллейбусов и 178 автобусов. Совершенствуют и цифровые сервисы по отображению движения.

Напомним, Мурманская область вошла в число 12 российских регионов, которым Президент Российской Федерации Владимир Путин передал новый общественный транспорт – 23 автобуса. После выхода их на линию доля транспортных средств, работающих на маршрутах регулярных перевозок в Мурманске по регулируемым тарифам возрастом не старше 5 лет, составит 84%. Техника закуплена в рамках средств специальных казначейских кредитов.